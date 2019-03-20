Скандал разгорелся в британском городе Гримсби, графство Линкольншир. Семью Клитхопперов арестовали за то, что похороны их родственника продлились на 14 секунд дольше заявленного срока. Штраф составил 200 фунтов (17 тысяч рублей).

Скандал разгорелся в британском городе Гримсби, графство Линкольншир. Семью Клитхопперов арестовали за то, что похороны их родственника продлились на 14 секунд дольше заявленного срока. Штраф составил 200 фунтов (17 тысяч рублей), сообщает Grimsby Telegraph.И без того убитая горем семья пришла в ужас. Британцы утверждают, что, во-первых, освободили местный крематорий вовремя, а во-вторых, считают крайне странным такой крупный штраф за столь незначительную задержку. Даже если она имела место быть."Неужели кто-то стоял у крематория с секундомером и засекал, когда мы закончим прощаться с нашим отцом?", — отметила одна из скорбящих.Семья Клитхопперов собирается судиться с представителями крематория.