Мужчина сообщил, что на Грузинском валу неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у него денежные средства...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в разбое.В полицию обратился 39-летний житель Подмосковья, который сообщил, что на Грузинском валу неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у него денежные средства.Сотрудники полиции по горячим следам на месте происшествия задержали подозреваемого – 38-летнего, не имеющего места жительства мужчину. У злоумышленника изъят предмет, похожий на пистолет. Согласно справке об исследовании изъятый предмет является пневматическим пистолетом иностранного производства калибра 4,5 мм, который неисправен и для стрельбы непригоден.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60