Потерпевший сообщил, что на Никольской улице у него возник конфликт с неизвестными, которые нанесли ему телесные повреждения...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОП «Китай-город» УВД по ЦАО задержали подозреваемых в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.В полицию поступило заявление от 21-летнего приезжего молодого человека. Он сообщил, что на Никольской улице у него возник конфликт с неизвестными, которые нанесли ему телесные повреждения, после чего он был госпитализирован в больницу.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на месте происшествия задержали подозреваемых – двоих 18-летних и двоих 19-летних молодых людей.По данному факту отделением дознания ОП «Китай-город» УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60