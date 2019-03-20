В Красноярске состоится Финал Кубка и Чемпионат России по фристайлу. Соревнования пройдут с 24 по 27 марта на трассах спортивного комплекса Сопка. Бороться за победу будут более двухсот сильнейших спортсменов из тринадцати регионов страны.

В Красноярске состоится Финал Кубка и Чемпионат России по фристайлу. Соревнования пройдут с 24 по 27 марта на трассах спортивного комплекса "Сопка". Более двухсот сильнейших спортсменов из тринадцати регионов страны разыграют медали в следующих дисциплинах: смешанная командная акробатика, аэробика, могул и парный могул. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".После непродолжительно перерыва турнир продолжится 1 апреля. Фристайлисты разыграют награды в хаф-пайпе, биг-эйре, слоуп-стайле и ски-кроссе. Завершится чемпионат 5 апреля.