В Читинском районе полицейские задержали сразу девять подозреваемых в незаконной рубке. Всего выпилено 54 сосны. Ущерб об действий черных леосрубов оценивается в полтора миллиона рублей. У злоумышленников изъяты пилорама, погрузчик, два УАЗа, грузовик ЗИЛ-131, бензопилы и древесина.

В Читинском районе полицейские задержали сразу девять подозреваемых в незаконной рубке. Всего выпилено 54 сосны. Ущерб об действий черных леосрубов оценивается в полтора миллиона рублей. У злоумышленников изъяты пилорама, погрузчик, два "УАЗа", грузовик "ЗИЛ-131", бензопилы и древесина.Организовали криминальный бизнес два брата. На текущие рубки нанимали односельчан. Похищенный лес доставляли на пилораму местного жителя на перерабатку, продавали уже пиломатериалы.Как сообщает ГТРК "Чита", подозреваемые в незаконной рубке задержаны, трое помещены в следственный изолятор. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Задержанные могут быть причастны к совершению более 30 незаконных рубок, считают в полиции. В настоящий момент выявляются другие аналогичные эпизоды противоправной деятельности.