Госдума создала специальную рабочую группу по оценке ущерба экономике Крымского полуострова от действий Киева. Ее возглавит первый зампред Думы Иван Мельников. В комиссию войдут депутаты от всех фракций, профильных комитетов, а также ученые, эксперты, экономисты, представители Крыма и Севастополя.

Госдума создала специальную рабочую группу по оценке ущерба экономике Крымского полуострова от действий Киева. Ее возглавит первый зампред Думы Иван Мельников. В комиссию войдут депутаты от всех фракций, профильных комитетов, а также ученые, эксперты, экономисты, представители Крыма и Севастополя.Комиссия должна оценить ущерб за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что в оценке ущерба надо переходить к принятию конкретных решений, представить обоснованные цифры и факты. На основе этого материала будет принято последующее решение, подчеркивает пресс-служба Госдумы.Идею проведения анализа и подсчета ущерба Вячеслав Володин высказал 15 марта в Симферополе на совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченного к пятилетию воссоединения Крыма с Россией."Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя, — подчеркнул Вячеслав Володин. — Фактически — аннексия".Он предложил скрупулезно подсчитать, сколько от разрушительной политики Украины потеряла крымская экономика, а сколько – народ, какие права были нарушены. Володин заявил, что через парламентские и европейские структуры Россия намерена обязать Украину компенсировать все то, что Крым потерял за время нахождения в составе украинского государства.Вопрос о взыскании компенсации с Украины за экономические потери Крыма 20 марта 2019 года обсудит Совет Думы.В ближайший месяц, добавил глава Крыма Сергей Аксенов, нанесенный украинскими властями ущерб Крыму будет подсчитывать совместная рабочая группа Госдумы и Госсовета Крыма после выработки механизма таких подсчетов.