В нижней палате будет создана рабочая группа, которая займется анализом ущерба, нанесенному Крыму и Севастополю за время их пребывания в составе Украины. В нее войдут депутаты всех фракций и профильных комитетов, а также эксперты и представители полуострова.
В нижней палате будет создана рабочая группа, которая займется анализом ущерба, нанесенному Крыму и Севастополю за время их пребывания в составе Украины. В нее войдут депутаты всех фракций и профильных комитетов, а также эксперты и представители полуострова.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вопрос вреда,
нанесенного Украине Крыму за 23 года, будет обсуждаться в среду, 20 марта, в
рамках Совета нижней палаты. "Будем переходить к принятию конкретных
решений", – сказал парламентарий в ходе пленарного заседания.
Для этого будет создана рабочая группа, которую возглавит
первый зампред Госдумы Иван Мельников. В нее войдут представители фракций, профильных
комитетов, представители научного и экспертного сообществ. Также Володин
предложил включиться в работу депутатам от Крыма и Севастополя.
Спикер отметил, что в итоговом документе будут обоснованные
цифры и факты. "И дальше мы будем рассматривать этот материал для
последующего принятия по нему решений", – заключил Володин.
О взыскании компенсации с Украины за нанесение ущерба Крыма
и Севастополю спикер Госдумы говорил на прошлой неделе в ходе совместного
заседания Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым. Председатель нижней
палаты подчеркнул, что права жителей полуострова, в том числе языковые, были
нарушены.
Крым оказался в составе Украины в 1954 году по инициативе
Никиты Хрущева. В 2014 году на фоне событий на майдане на полуострове прошел
референдум, более 90% его участников проголосовали за воссоединение с Россией.