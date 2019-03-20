В нижней палате будет создана рабочая группа, которая займется анализом ущерба, нанесенному Крыму и Севастополю за время их пребывания в составе Украины. В нее войдут депутаты всех фракций и профильных комитетов, а также эксперты и представители полуострова.

В нижней палате будет создана рабочая группа, которая займется анализом ущерба, нанесенному Крыму и Севастополю за время их пребывания в составе Украины. В нее войдут депутаты всех фракций и профильных комитетов, а также эксперты и представители полуострова.Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вопрос вреда,нанесенного Украине Крыму за 23 года, будет обсуждаться в среду, 20 марта, врамках Совета нижней палаты. "Будем переходить к принятию конкретныхрешений", – сказал парламентарий в ходе пленарного заседания.Для этого будет создана рабочая группа, которую возглавитпервый зампред Госдумы Иван Мельников. В нее войдут представители фракций, профильныхкомитетов, представители научного и экспертного сообществ. Также Володинпредложил включиться в работу депутатам от Крыма и Севастополя.Спикер отметил, что в итоговом документе будут обоснованныецифры и факты. "И дальше мы будем рассматривать этот материал дляпоследующего принятия по нему решений", – заключил Володин.О взыскании компенсации с Украины за нанесение ущерба Крымаи Севастополю спикер Госдумы говорил на прошлой неделе в ходе совместногозаседания Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым. Председатель нижнейпалаты подчеркнул, что права жителей полуострова, в том числе языковые, былинарушены.Крым оказался в составе Украины в 1954 году по инициативеНикиты Хрущева. В 2014 году на фоне событий на майдане на полуострове прошелреферендум, более 90% его участников проголосовали за воссоединение с Россией.