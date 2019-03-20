Оперативники изъяли у фигуранта героин.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Владимира. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Обвиняемый был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в Гусь-Хрустальном районе в ходе проведения оперативных мероприятий в январе текущего года. При личном досмотре у задержанного оперативники изъяли полимерный пакет с порошкообразным содержимым внутри.Результатами проведенного впоследствии химического исследования подтверждено, что в пакете находился героин массой 4,84 грамма.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет.