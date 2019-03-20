В Казахстане впервые в истории республики сменился президент. Касым-Жомарт Токаев, который до этого дня возглавлял сенат, принес присягу и официально вступил в должность. Срок его полномочий - до апреля 2020 года, когда в стране должны пройти очередные выборы. Что сказал новый президент в своей первой речи и почему предложил переименовать Астану?

В Казахстане впервые в истории республики сменился президент. Касым-Жомарт Токаев, который до этого дня возглавлял сенат, принес присягу и официально вступил в должность. Срок его полномочий — до апреля 2020 года, когда в стране должны пройти очередные выборы. Что сказал новый президент в своей первой речи и почему предложил переименовать Астану?За 27 лет независимости такая церемония в Казахстане проходит впервые. Новый президент республики вступает в должность в присутствии прежнего главы государства. Под торжественный марш военнослужащие Республиканской гвардии вносят государственный флаг и Конституцию.Процедура расписана по секундам, за рамками сценария — лишь аплодисменты. Нурсултана Назарбаева встречают овацией, которая затягивается на несколько минут.Первый президент занимает самое почетное место, но сегодня он не произнесет ни слова. В зал заходит Касым-Жомарт Токаев. В президентской присяге он клянется служить народу и строго следовать законам. Звучит государственный гимн, один из авторов текста которого — Нурсултан Назарбаев.Глава Центризбиркома вручает Токаеву удостоверение президента. В первой речи глава государства отмечает историческую роль своего предшественника и предлагает увековечить его имя."Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан. Далее, предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстан в столице нашего государства. Назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева", — говорит Касым-Жомарт Токаев.Обращаясь к первому президенту, Токаев подчеркивает: его первое решение на посту главы государства — присвоить Назарбаеву высшую степень отличия, звание "Народный герой".Зал бывший и действующий президенты покинули вместе, а парламентарии продолжили работу. Сенаторы единогласно выбрали нового председателя вместо Токаева. Им стала старшая дочь Нурсултана Назарбаева — Дарига."Стратегия развития страны, законодательное обеспечение поставленных задач в первую очередь направлены на улучшение жизни людей, на укрепление и процветание государства Казахстан — государства для всех казахстанцев", — заявила она.И еще одно знаковое для Казахстана решение: на совместном заседании обеих палат парламента сразу в двух чтениях проголосовали за переименование Астаны в город Нур-Султан.Именно Назарбаев еще в начале 90-х стал инициатором переноса столицы. Тогда мало кто верил, что идея увенчается успехом. Но Назарбаев за дело взялся всерьез — переехал первым, привлекал инвесторов, приглашал всемирно известных архитекторов.В результате захудалый областной центр превратился в современный мегаполис, самый удобный для жизни на тысячи километров вокруг. И покидать этот город первый президент не собирается даже после отставки.Новое рабочее место Нурсултана Назарбаева — канцелярия Первого Президента — расположится в здании, известном как "Назарбаев Центр". Это футуристическое строение напоминает огромное око, и взгляд его устремлен прямо на официальную резиденцию главы государства.