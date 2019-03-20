Его приговорили к трём годам

Его приговорили к трём годамКиржачский районный суд вынес приговор 32-летнему местному мужчине. Его признали виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.22 февраля прошлого года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вернулся к себе домой. Там он встретился с таким же нетрезвым отчимом, у них начался конфликт. В ходе ссоры на почве неприязненных отношений злоумышленник взял со стола нож и ударил родственника в область грудной клетки. После содеянного мужчина с места преступления скрылся.В судебном заседании подсудимый вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима.