Власти Китая нашли необычный способ сэкономить на дрессировке полицейских собак. Они решили клонировать наиболее успешных представителей этой нелегкой профессии. Пока результат положительный, но непонятно, насколько более дешевый.

Власти Китая нашли необычный способ сэкономить на дрессировке полицейских собак. Они решили клонировать наиболее успешных представителей этой нелегкой профессии. Пока результат положительный, но непонятно, насколько более дешевый, сообщает China Daily.Тренировки собак-ищеек в Китае длятся около пяти лет. Ежегодно власти страны тратят на это почти 500 тысяч юаней (около 4,7 миллиона рублей). При этом нет никаких гарантий, что выращенная для полицейских нужд ищейка станет успешной в своем деле.Чтобы минимизировать риски, представители биотехнологической компании Sinogene (Sinogene Biotechnology Co Ltd) и Юньнаньского сельскохозяйственного университета решили заняться клонированием собак, хорошо проявивших себя на службе отечеству.Ученые начали с семилетней куньминской овчарки по имени Хуахуаньма. На ее счету несколько десятков раскрытых убийств.В сентябре 2018 года сотрудники Sinogene взяли образец ДНК у Хуахуаньмы, создали эмбрион и подсадили его самке бигля. Щенок по имени Кунксун появился на свет в начале января. Согласно тестам, малыш идентичен Хуахуаньме на 99,9 процента.Щенка тренирует тренер донора, пока тот показывает прекрасные результаты.Стоимость процедуры клонирования, впрочем, не разглашается, поэтому пока неизвестно, решат ли власти Китая полностью перейти на новый метод выращивания полицейских собак.