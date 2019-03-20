30 марта в Концертном зале имени П.И. Чайковского прозвучит Вторая симфония гениального композитора, более известная как Симфония Воскресение. Дирижер – Качун Вонг.

Под управлением молодого талантливого дирижера, гостя из Сингапура, Качун Вонга, главного дирижера Нюрнбергского симфонического оркестра и лауреата I премии Конкурса дирижеров имени Густава Малера, прозвучит Вторая симфония гениального композитора, более известная как Симфония "Воскресение".Циклопическая пятичастная картина, с монументальной хоровой фреской в финале, обращена к сакральной для Малера теме творческого бессмертия. Впервые он раскрыл в своей музыке коллизию неизбежности смерти, которая ставит под сомнение сам смысл человеческого бытия. Стремясь донести сокровенную идею, он пришел к подлинно программному воплощению содержания через Слово, запечатленное в тексте заключительного гимна на стихи Ф. Клопштока "Ты воскреснешь, да, воскреснешь ты после сна недолгого". Именно в христианской идее Воскресения композитором был найден ответ на главный вопрос симфонии.В концерте примет участие легендарный хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова. Известные солисты – американская певица с утонченным лирическим сопрано Хизер Энгебретсон и Юлия Меннибаева.Концерт состоится 30 марта в 19:00 в Концертном зале имени П.И. Чайковского.