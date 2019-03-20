Итальянские карабинеры пресекли в районе Милана попытку угона школьного автобуса выходцем из Сенегала.

Итальянские карабинеры пресекли в районе Милана попытку угона школьного автобуса выходцем из Сенегала.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало агентство АНСА.47-летний сенегалец, с 2004 года живущий на законных основаниях в Италии, был водителем автобуса, в котором на момент угона находилось около 50 подростков.Вначале шофер отклонился от маршрута и поехал к миланскому аэропорту Линате, не остановившись на полицейском посту. Когда карабинерам удалось остановить автобус, водитель выскочил с канистрой, плеснул на транспортное средство бензином и поджег.При этом мужчина кричал, что хочет "прекратить смерти в Средиземноморье", имея в виду крушения лодок с мигрантами из стран северной Африки.В результате инцидента никто из находившихся в салоне пассажиров не пострадал, однако 14 школьников доставили в местный госпиталь для профилактического осмотра.Выходец из Сенегала, который был задержан на месте, уже ранее попадал в поле зрения полиции за незначительные нарушения. В его доме проходит обыск с целью обнаружить его возможные связи с террористическими организациями.