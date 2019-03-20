21 марта 2019 года в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова пройдет самое долгожданное, масштабное и важное мероприятие в студенческой научной жизни в сфере здравоохранения—XIII Международная Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых.

21 марта 2019 года в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова пройдет самое долгожданное, масштабное и важное мероприятие в студенческой научной жизни в сфере здравоохранения — XIII Международная Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых.Участие в конференции примут студенты, ординаторы, аспиранты и молодые ученые из разных уголков мира. Всего отобрано 324 работы, подано 1393 заявки. В РНИМУ имени Н.И. Пирогова приедут делегации из медицинских вузов 37 городов России, а также из 10 других стран, в частности: Польши, Сербии, Казахстана, Беларуси, Сербии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других.Будут работать 15 секции по таким направлениям как фундаментальная медицина, общая хирургия, медицинская психология, фармакология, гуманитарные науки, акушерство и гинекология, военная и экстремальная медицина, медико-профилактическое дело и другие. Помимо работы по секциям для студентов и гостей Университета будут проходить круглые столы, лекции, экскурсии по музеям РНИМУ, Благотворительная ярмарка.Время проведения конференции: 21 марта 2018 года с 8:00 до 19:00.Место проведения: Москва, улица Островитянова, дом 1.