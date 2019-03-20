В Москве скончался оперный певец, ведущий солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. тенор Сергей Балашов. Ему было 47 лет.

В Москве скончался оперный певец, ведущий солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. тенор Сергей Балашов. Ему было 47 лет.Он пришел в театр в 1998 году еще будучи студентом. Он сразу стал звездой театра. Без него было трудно представить хотя бы одну театральную оперную премьеру. Он пел арии Ленского в "Евгении Онегине", Альфреда в "Травиате", Неморино в "Любовном напитке", Вертера в опере Массне, Графа Альмавивы в "Севильском цирюльнике", Гофмана в "Сказках Гофмана", напоминает ТАСС.Почти 21 год в театре Сергей Балашов был незаменимым артистом. В любой момент он был готов ввестись в новый для себя спектакль, выручить театр и заменить заболевшего коллегу, отмечается на сайте театра. Для режиссеров и дирижеров сотрудничество с Балашовым становилось всегда увлекательным сотворчеством.В последнее время Сергей Балашов выступал в качестве контратенора, исполняя партии в барочных операх и кантатах. Ему были подвластны любые музыкальные стили от изысков старинной оперы до оперы ХХ века.Сергей Балашов много гастролировал. Он также сотрудничал с "Геликон-Оперой", а с 2011 года выступал в роли Зиновия Борисовича на сцене Государственного Академического Большого театра России в постановке "Леди Макбет Мценского уезда".В октябре 2018 года страдавший хроническим заболеванием Балашов был экстренно госпитализирован из-за возникших осложнений.Прощание с Сергеем Балашовым пройдет 21 марта на Основной сцене театра на Большой Дмитровке с 11 часов. Похороны артиста пройдут на его малой родине в Ярославской области.