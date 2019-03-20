В Новой Зеландии 20 марта прощаются с жертвами терактов, в котором 50 человек. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему Брентону Тарранту. Кроме того, заключен под стражу по обвинению в распространении онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч новозеландский бизнесмен Филип Невилл Арпс.
В Новой Зеландии 20 марта прощаются с жертвами терактов 15 марта. Тогда во время стрельбы в двух мечетях, погибли 50 человек. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему Брентону Тарранту.
Кроме того, заключен под стражу по обвинению в распространении онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч новозеландский бизнесмен — 44-летний Филип Невилл Арпс.
Как пишет издание New Zealand Hearald, 20 марта он предстал перед окружным судом города Крайстчерч.
Бизнесмену были предъявлены обвинения по двум статьям и отказано в освобождении под залог. Он останется под стражей до следующего слушания дела, которое пройдет 15 апреля.
По данным издания, Арпс руководит компанией, которая находится под пристальным вниманием властей из-за использованного в логотипе нацистского символа, сообщает РИА Новости.
Ранее обвинение в распространении трансляции теракта в Крайстчерче было предъявлены 18-летнему юноше, имя которого не называется. Ему также было отказано в освобождении под залог.
Трансляцию расстрела в мечети Таррант вел 17 минут под песню "Remove kebab ", при этом несколько раз поворачивал камеру на себя.
В зале суда Таррант эпатировал публику, демонстрируя один из неонацистских жестов. Кроме того, до совершения теракта он выложил в Сеть многостраничный манифест под названием "Великая замена".
В нем Таррант провозглашал идею "белого геноцида" и демонстрировал явную симпатию Брейвику, а также называл Дональда Трампа своим "единомышленником", за что потом президенту США пришлось оправдываться.