В Новой Зеландии 20 марта прощаются с жертвами терактов, в котором 50 человек. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему Брентону Тарранту. Кроме того, заключен под стражу по обвинению в распространении онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч новозеландский бизнесмен Филип Невилл Арпс.

В Новой Зеландии 20 марта прощаются с жертвами терактов 15 марта. Тогда во время стрельбы в двух мечетях, погибли 50 человек. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему Брентону Тарранту.Кроме того, заключен под стражу по обвинению в распространении онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч новозеландский бизнесмен — 44-летний Филип Невилл Арпс.Как пишет издание New Zealand Hearald, 20 марта он предстал перед окружным судом города Крайстчерч.Бизнесмену были предъявлены обвинения по двум статьям и отказано в освобождении под залог. Он останется под стражей до следующего слушания дела, которое пройдет 15 апреля.По данным издания, Арпс руководит компанией, которая находится под пристальным вниманием властей из-за использованного в логотипе нацистского символа, сообщает РИА Новости.Ранее обвинение в распространении трансляции теракта в Крайстчерче было предъявлены 18-летнему юноше, имя которого не называется. Ему также было отказано в освобождении под залог.Трансляцию расстрела в мечети Таррант вел 17 минут под песню "Remove kebab ", при этом несколько раз поворачивал камеру на себя.В зале суда Таррант эпатировал публику, демонстрируя один из неонацистских жестов. Кроме того, до совершения теракта он выложил в Сеть многостраничный манифест под названием "Великая замена".В нем Таррант провозглашал идею "белого геноцида" и демонстрировал явную симпатию Брейвику, а также называл Дональда Трампа своим "единомышленником", за что потом президенту США пришлось оправдываться.