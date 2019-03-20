Накануне бывший гражданин республики ближнего зарубежья принял Присягу гражданина РФ и торжественно поклялся соблюдать Конституцию и законодательство, уважать культуру, традиции и историю нашего государства...

Александр Трифан – отныне гражданин России. До недавнего времени мужчина проживал в Республике Молдова.В одном из Отделов по вопросам миграции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве ему оказали всю необходимую помощь, рассказали, как оформить документы, в том числе, сотрудники полиции проконсультировали его в получении госуслуг в электронном виде.Накануне бывший гражданин республики ближнего зарубежья принял Присягу гражданина РФ и торжественно поклялся соблюдать Конституцию и законодательство, уважать культуру, традиции и историю нашего государства.Теперь уже гражданин России выражает свою искреннюю признательность и благодарность сотрудникам ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве за проявленное трудолюбие, оперативность и уважительное отношение к гражданам.«Сотрудники миграционной службы добросовестно выполняют свой служебный долг, не забывая при этом о проявлении истинно человеческих качеств - вежливости, чуткости и внимательности», - сказал в заключение Александр Трифан.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29