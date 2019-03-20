Горела квартира на 5-ом этаже

Горела квартира на 5-ом этажеИнформация о пожаре на улице Гоголя поступило на пульт диспетчера МЧС, сообщает пресс-служба «тревожного» ведомства.К моменту прибытия первых спасателей, в 2-х квартирах на 5-ом этаже оставались жильцы. Огнеборцы подключили спасательные устройства к своим дыхательным аппаратам и вывели из зоны задымления двух пожилых женщин. К счастью, медпомощь им не понадобилась. В квартире, где произошло возгорание, выгорела кухня. Соседние помещения от пламени не пострадали.