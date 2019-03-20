В США вынесли приговор по весьма необычному делу, фигурант которого — гинеколог. Оказалось, что Дональд Клайн обманом стал отцом почти 50 детей. Врач занимался искусственным оплодотворением — вот только вместо донорского материала он использовал свой. Женщины при этом ничего не подозревали. А вот как их дети нашли друг друга? И что решил суд?

В США вынесли приговор по весьма необычному делу, фигурант которого — гинеколог. Оказалось, что Дональд Клайн обманом стал отцом почти 50 детей. Врач занимался искусственным оплодотворением — вот только вместо донорского материала он использовал свой. Женщины при этом ничего не подозревали. А вот как их дети нашли друг друга? И что решил суд?С высоко поднятой головой 78- летний врач Дональд Клайн покидает зал суда американского Индианаполиса. Еще бы — ведь он едва ли не самый многодетный отец во всем мире. А вот и некоторые из его детей — толпятся вместе с матерями в коридорах того же суда. Именно они обратились к Фемиде за помощью.- Он разрушил наши жизни!Мэтту Уайту 35 лет. О том, что у него есть сестра, узнал в Интернете на специальном сайте для детей из пробирки. Она сама написала ему, сказала, что их отец — доктор Клайн, у которого лечились от бесплодия их матери. Мэтт думал, что это розыгрыш, но ДНК-тесты все подтвердили."Это доктор, который ставил опыты над нашими жизнями, он нарушал права женщин на протяжении почти 10 лет. Я хочу поделиться своими эмоциями", — говорит Мэтт Уайт.Доктор Клайн трудился в клинике гинекологом с начала 70-х и был весьма популярен: ведь многие женщины, которые не могли забеременеть от собственных мужей, после процедур у доктора Клайна становились счастливыми мамами.Врач предлагал пациенткам биологический материал анонимных доноров — якобы своих коллег. Одной помог забеременеть от врача-стоматолога, другой — от ортопеда. Женщины соглашались. На самом деле в пробирках каждый раз оказывался его собственный биологический материал.Правда открылась после того, как одна из биологических дочерей Клайна сделала домашний тест ДНК и провела собственное расследование. А потом нашла еще восемь братьев и сестер. Предполагаемые дети Клайна написали отцу, и тот признался, что оплодотворил в своем кабинете как минимум 50 женщин. Но сразу же удалил текст с признанием.Дети вместо благодарности обратились в Генеральную прокуратуру штата Индиана. Все они требовали расследования в отношении врача: ведь получается, что они могли бы получить совсем другой набор генов.Правоохранители возбудили уголовное дело по факту подлога, но нужной уголовной статьи в законодательстве штата попросту нет. Пока стражи порядка были в замешательстве, Клайн раздавал интервью журналистам. Уверял: он невиновен."Я могу с уверенностью сказать, что никогда не использовал свой собственный образец для исключения", — говорит Дональд Клайн."Все это похоже на голливудский сценарий. Но по российскому законодательству это скорее всего гражданско-правовые отношения. Но возможно его действия могли бы быть квалифицированы по уголовным статьям о мошенничестве или причинении имущественного ущерба путем обмана", — говорит адвокат Сергей Кундрин.Дело доктора-оплодотворителя расследовали почти пять лет — и вот, наконец, день приговора. Суд вынес решение: наказать многодетного отца годом условного срока по статье "Препятствование правосудию"."Мы в комитете найдем законопроекты, которые мы могли бы изменить. Проанализировав факты, мы поймем, что именно произошло, и попытаемся предотвратить кого-либо в будущем от чего-то подобного", — говорит сенатор штата Индиана Майкл Янг.Недовольны решением суда и дети доктора Клайна.- Никаких угрызений совести — он знал, что делает.Мать Мэтта, уже немолодая Лиз Уайт тоже раздосадована таким исходом. Женщина признается: будет добиваться наказания для врача."Я хочу ответственности. Когда кто-то ввел кого-то в заблуждение, особенно в области медицины, существует ответственность за это. Во-вторых, я хочу статут, чтобы это стало преступлением, а не этическим вопросом", — говорит она.Но и у доктора хватает сторонников. Некоторые считают, что наказывать медика не стоило вообще. По двум причинам: во-первых, он выполнил обещание, и женщины действительно забеременели. А во-вторых, дал жизнь нескольким десяткам человек.