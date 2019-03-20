За время проведения операции полицейскими задержаны 37 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

В целях розыска и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания и следствия, а также розыска и установления местонахождения лиц, пропавших без вести, с 13 по 14 марта текущего года на территории Владимирской области проведен первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Розыск».За время проведения операции полицейскими задержаны 37 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.В Собинском районе установили местонахождение и задержали уроженца одного из государств Средней Азии, 1955 г.р., находившегося в межгосударственном розыске по подозрению в совершении мошеннических действий. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Юрьев-Польскому району во взаимодействии с коллегами из Волгоградской области задержали находившегося в федеральном розыске 32-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних. Фигурант этапирован на территорию Владимирской области для проведения следственных действий.Оперативники ОМВД России по Кольчугинскому району задержали гражданина 2000 г.р., который разыскивался коллегами из Московской области по подозрению в совершении разбойного нападения.Также в ходе операции было установлено местонахождение 13 лиц, заявленных как без вести пропавшие, идентифицированы личности 5 ранее обнаруженных на территории региона трупов.