В столице Черноземья целый район города — 138 многоквартирных домов — остался без водоснабжения из-за прорыва водопровода метрового диаметра. В мгновение ока под землю ушла кирпичная стена в зоне коммунальной аварии — ее обрушение попало на видео.

В столице Черноземья целый район города — 138 многоквартирных домов — остался без водоснабжения из-за прорыва водопровода метрового диаметра.Авария произошла сегодня, 20 марта, около 11 утра на улице Антонова-Овсеенко. Дорога ушла скрылась под бурлящими потоками, под землю ушла кирпичная стена, около 50 тысяч жителей остались без воды.В зону отключения попали четыре школы и три детских садика.Водоснабжение обещают восстановить завтра. В настоящее время организован подвоз воды к нескольким адресам.