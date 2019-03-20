Женщина рассказала, что вернувшись из командировки, обнаружила пропажу из своей квартиры на улице Грина денежных средств и ювелирных украшений на сумму 7 млн рублей...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Бутово при поддержке коллег из УВД по ЮЗАО задержали подозреваемого в краже.
В ОМВД России по району Северное Бутово с заявлением о квартирной краже обратилась 55-летняя жительница столицы, занимающаяся продажей одежды. Женщина рассказала, что вернувшись из командировки, обнаружила пропажу из своей квартиры на улице Грина денежных средств и ювелирных украшений на сумму 7 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Ялтинской улице задержали 39-летнего москвича. Как установлено, злоумышленник выследил, когда хозяйка отлучится, и проник в квартиру путем подбора ключей. Все ювелирные украшения он сдал в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению.
В настоящее время по данному факту следователем Следственного Отдела ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
(499) 129-75-56