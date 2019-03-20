Женщина рассказала, что вернувшись из командировки, обнаружила пропажу из своей квартиры на улице Грина денежных средств и ювелирных украшений на сумму 7 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Бутово при поддержке коллег из УВД по ЮЗАО задержали подозреваемого в краже.В ОМВД России по району Северное Бутово с заявлением о квартирной краже обратилась 55-летняя жительница столицы, занимающаяся продажей одежды. Женщина рассказала, что вернувшись из командировки, обнаружила пропажу из своей квартиры на улице Грина денежных средств и ювелирных украшений на сумму 7 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Ялтинской улице задержали 39-летнего москвича. Как установлено, злоумышленник выследил, когда хозяйка отлучится, и проник в квартиру путем подбора ключей. Все ювелирные украшения он сдал в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению.В настоящее время по данному факту следователем Следственного Отдела ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56