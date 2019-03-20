Участники конкурса выступили в номинациях «Дуэт», «Хореография», «Инструментальная музыка», «Сольное пение».

19 марта в Юрьев-Польском Дворце культуры «Россия» состоялся очередной этап фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и лира», в котором приняли участие сотрудники органов внутренних дел нескольких районов Владимирской области и члены их семей.По традиции в начале мероприятия выступил оркестр УМВД России по Владимирской области. Зрителей приветствовали участники конкурса - представители УМВД России по городу Владимиру, УМВД России по Владимирской области, ОМВД России по Собинскому району и ОМВД России по Юрьев-Польскому району, которые продемонстрировали свои таланты в области вокала, хореографии и исполнительского искусства.Конкурс открыла сотрудница УМВД России по городу Владимиру, инспектор по осуществлению административного надзора Ольга Мищенко, затем выступили дети сотрудников Мария Оксянова с композицией на баяне и Елизавета Гарькова с зажигательным танцем.УМВД России по Владимирской области представила Надежда Сайгашкина, которая исполнида песенную композицию "Баллада о матери", а ОМВД России по Собинскому району - Иван Стребулаев, исполнивший композицию на фортепиано.Завершили конкурсную программу представители ОМВД России по Юрьев-Польскому району. Старший участковый уполномоченный полиции Андрей Афанови и помощник участковых уполномоченных полиции Анастасия Батракова исполнили трогательную песню. Овациями встретили зрители выступления Андрея Халикова, Кирилла Беспалова и Полины Назаренковой - детей сотрудников Отдела.Победителями отборочного этапа конкура были признаны:В номинации «Дуэт»:1 место - Полина Назаренкова (ОМВД России по Юрьев-Польскому району);В номинации «Хореография»:1 место - Елизавета Гарькова (УМВД России по г. Владимиру);В номинации «Инструментальная музыка»:1 место - Иван Стребулаев (ОМВД России по Собинскому району);2 место - Мария Оксянова (УМВД России по г. Владимиру);3 место - Кирилл Беспалов, Андрей Халиков (ОМВД России по Юрьев-Польскому району).В номинации «Сольное пение»:1 место - Ольга Мищенко (УМВД России по г. Владимиру);2 место - Анастасия Батракова (ОМВД России по Юрьев-Польскому району);3 место - Андрей Афанов (ОМВД России по Юрьев-Польскому району) и Надежда Сайгашкина (УМВД России по Владимирской области).