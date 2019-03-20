Мужчине грозит до 10-ти лет тюрьмы

Мужчине грозит до 10-ти лет тюрьмыЖителя Владимира обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Обвиняемого задержали в Гусь-Хрустальном районе в январе текущего года. При личном досмотре у мужчины изъяли полимерный пакет с порошкообразным содержимым.Экспертиза показала, что в пакете находился героин массой 4,84 грамма.Материалы уголовного дела переданы в суд. Мужчине грозит до 10-ти лет тюрьмы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.