Певица опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото, на котором целуется с дизайнером Айзой Анохиной. При этом Рита Дакота огорошила пользователей соцсети не только снимком, но и признанием.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото, на котором целуется с дизайнером Айзой Анохиной. При этом Рита Дакота огорошила пользователей соцсети не только снимком, но и признанием.Фолловерыраскритиковали снимок, обвинив артистку в приверженности к однополой любви. Крометого, некоторые отметили, что Рита Дакота плохо влияет на молодежь."Развращаешь ты общество, Рита, и самое чтопоганое – незаметно. Жаль что общее былое представление о тебе – смазывается, иты превращаешься в самую обыкновенную богатую и знаменитую пустышку", – написалодин из пользователей соцсети. Певицавозмутилась реакцией ее поклонников на то, что она поцеловала подругу в губы.Рита Дакота написалановый пост, в котором резко ответила всем хэйтерам, которые написали ейнегативные комментарии на тему однополых отношений. При этом звезда призналась,что в прошлом она была влюблена в девушку."Я,например, в 19 лет была влюблена в девушку безответно, писала ей стихи даже. Вличность была влюблена, в душу ее. Такой был период моего становления ивзросления, ничего постыдного в этом не вижу", – написала Онадобавила, что, возможно, подобная реакция подписчиков – это отголоскипостсоветского воспитания.Также певицазаявила, что ей обидно за тех представителей ЛГБТ, которые на нее подписаны. добавила, что, по ее мнению, не можетбыть стыдно любить кого-либо. Она подчеркнула, что является сторонницейтрадиционных отношений, но не понимает резко негативную реакцию по поводунетрадиционных отношений, если только это не пропаганда.