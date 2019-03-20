Певица опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото, на котором целуется с дизайнером Айзой Анохиной. При этом Рита Дакота огорошила пользователей соцсети не только снимком, но и признанием.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото, на котором целуется с дизайнером Айзой Анохиной. При этом Рита Дакота огорошила пользователей соцсети не только снимком, но и признанием.
Фолловеры
раскритиковали снимок, обвинив артистку в приверженности к однополой любви. Кроме
того, некоторые отметили, что Рита Дакота плохо влияет на молодежь.
"Развращаешь ты общество, Рита, и самое что
поганое – незаметно. Жаль что общее былое представление о тебе – смазывается, и
ты превращаешься в самую обыкновенную богатую и знаменитую пустышку", – написал
один из пользователей соцсети. Певица
возмутилась реакцией ее поклонников на то, что она поцеловала подругу в губы.
Рита Дакота написала
новый пост, в котором резко ответила всем хэйтерам, которые написали ей
негативные комментарии на тему однополых отношений. При этом звезда призналась,
что в прошлом она была влюблена в девушку.
"Я,
например, в 19 лет была влюблена в девушку безответно, писала ей стихи даже. В
личность была влюблена, в душу ее. Такой был период моего становления и
взросления, ничего постыдного в этом не вижу", – написала Она
добавила, что, возможно, подобная реакция подписчиков – это отголоски
постсоветского воспитания.
Также певица
заявила, что ей обидно за тех представителей ЛГБТ, которые на нее подписаны. добавила, что, по ее мнению, не может
быть стыдно любить кого-либо. Она подчеркнула, что является сторонницей
традиционных отношений, но не понимает резко негативную реакцию по поводу
нетрадиционных отношений, если только это не пропаганда.