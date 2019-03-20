Стекло выпало наружу и не попало на людей

Стекло выпало наружу и не попало на людейВ социальных сетях появилась информация о том, что вечером 18 марта автобус 24-го маршрута по дороге потерял стекло, которое выпало прямо на дорогу. Водитель поехал в гараж, чтобы автобус починили.«Окно выпало в районе Химического завода. Хорошо, что никто не пострадал, так как стекло выпало наружу и не попало на людей. Но оно могло упасть на один из автомобилей. В салоне нашлась неравнодушная девушка, которая сразу подошла к пассажирам и спросила, никто ли не пострадал? А кондуктор и водитель этого не сделали. Спасибо за неравнодушие этой девушке, такое сейчас редко встретишь», - написал один из пассажиров автобуса.