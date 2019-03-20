Сотрудники полиции проверили соблюдение водителями требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения.

20 марта в областном центре сотрудники ОГИБДД УМВД Росии по городу Владимиру провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, нарушающих требования о соблюдении мер безопасности при перевозке детей. Мероприятие, проводимое в рамках проходящей в эти дни в регионе «Недели безопасности дорожного движения», направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Для проведения рейда были выбраны утренние часы, когда многие родители на автомобилях спешат доставить детей в дошкольные и учебные учреждения. Вблизи нескольких из них дежурили сотрудники ГИБДД.Инспекторы останавливали автолюбителей, в салоне которых находились юные пассажиры, и, помимо проверки документов, обращали внимание на соблюдением требования о наличии в салоне автомобиля детского удерживающего устройства и правильности его применения.За время проведения утренних рейдовых мероприятий в разных районах города Владимира сотрудники полиции проверили более 30 автолюбителей. Стоит отметить, что практически во всех случаях водители строго соблюдают ПДД: дети до 7 лет перевозятся в мобильных детских креслах, оптимизированных под физиологические особенности. Лишь в одном случае был зафиксирован факт перевозки ребенка без специального удерживающего устройства. В отношении водителя, допустившего нарушение, был составлен административный протокол. Напомним, санкцией п.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения) предусмотрено наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей.В ходе рейда сотрудники вновь напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, вручили памятки и автомобильные презенты, пожелав безопасных дорог.Подобные мероприятия будут продолжены сотрудниками Госавтоинспекции.