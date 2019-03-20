Одновременно с этим мэрия начала работу по составлению программы благоустройства дворов на 2019-2020 годы

Одновременно с этим мэрия начала работу по составлению программы благоустройства дворов на 2019-2020 годыНа заседании Общественной комиссии по программе «Формирование современной городской среды» утвердили дворы Фрунзенского района, которые в этом году благоустроят.Комиссия включила 8 объектов на улице Добросельская, 177 и 191, улице Комиссарова 13 и 37-а, улице Октябрьская, 25-27 (микрорайон Оргтруд), улице Усти-на-Лабе, 8, улице Юбилейная, 12 и 22.Одновременно с этим мэрия начала работу по составлению программы благоустройства дворов на 2019-2020 годы. По предложению вице-мэра Сергея Литвинкина, в программу хотят включить дворовые территории домов №№ 191-б и 191-в на Добросельской. Лариса Пышонина, в чьём избирательном округе эти дома находятся, согласилась с этим предложением.