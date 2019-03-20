За прошлый год убрали 650 построек

За прошлый год убрали 650 построекВо Владимире на заседании комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям главы районов рассказали, какие идут работы по освобождению самовольно занятых земельных участков.Власти отмечают, что штрафовать за возведение гаражей и построек они не могут. Это входит в полномочия муниципального жилищного контроля. Выписать штраф могут только за неопрятный внешний вид объекта.В 2018 году в Ленинском районе снесли 132 незаконно установленных гаража, в Октябрьском – 193, то во Фрунзенском районе убрали 334 таких постройки. Лишь 10% из них используют как гаражи, в остальные горожане хранят там ненужные вещи.«Мы можем использовать эти территории под детские площадки, благоустраивать их», - отметила депутат Лариса Пышонина.