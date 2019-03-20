Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева досрочно сложить свои полномочия. По словам председателя нижней палаты, Москва и Астана должны остаться ключевыми стратегическими партнерами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева досрочно сложить свои полномочия. По словам председателя нижней палаты, Москва и Астана должны остаться ключевыми стратегическими партнерами.Володин назвал огромным вклад Назарбаева всоциально-экономическое развитие Казахстана, который он возглавлял напротяжении трех десятилетий. По словам спикера, об этом свидетельствуютрезультаты выборов, на которых первого президента неизменно поддерживалоподавляющее большинство граждан.Россия и Казахстан сегодня – стратегически важные партнерыво многих сферах, отметил председатель нижней палаты. "Диалог междустранами развивается на принципах взаимного уважения и добрососедства", -сказал Володин.Он выразил уверенность, что следующий глава республикипродолжит политику добрососедства и дружбы с Россией. "А отношения междунашими странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться",– заключил спикер Госдумы.Об отставке первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаевобъявил во вторник, 19 марта. Тем не менее, он продолжит руководить правящейпартией "Нур Отан" и сохранит пост главы Совета безопасностиреспублики.Место ушедшего в отставку президента временно занял спикерсената парламента республики Касым-Жомар Токаев. В среду, 20 марта, он принесприсягу и вступил в должность главы республики.