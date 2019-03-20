Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева досрочно сложить свои полномочия. По словам председателя нижней палаты, Москва и Астана должны остаться ключевыми стратегическими партнерами.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева досрочно сложить свои полномочия. По словам председателя нижней палаты, Москва и Астана должны остаться ключевыми стратегическими партнерами.
Володин назвал огромным вклад Назарбаева в
социально-экономическое развитие Казахстана, который он возглавлял на
протяжении трех десятилетий. По словам спикера, об этом свидетельствуют
результаты выборов, на которых первого президента неизменно поддерживало
подавляющее большинство граждан.
Россия и Казахстан сегодня – стратегически важные партнеры
во многих сферах, отметил председатель нижней палаты. "Диалог между
странами развивается на принципах взаимного уважения и добрососедства", -
сказал Володин.
Он выразил уверенность, что следующий глава республики
продолжит политику добрососедства и дружбы с Россией. "А отношения между
нашими странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться",
– заключил спикер Госдумы.
Об отставке первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
объявил во вторник, 19 марта. Тем не менее, он продолжит руководить правящей
партией "Нур Отан" и сохранит пост главы Совета безопасности
республики.
Место ушедшего в отставку президента временно занял спикер
сената парламента республики Касым-Жомар Токаев. В среду, 20 марта, он принес
присягу и вступил в должность главы республики.