Несколько боевых самолетов вооруженных сил Украины выполнили плановый полет над Азовским морем. В воздух поднялось звено истребителей МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Все машины несли оружие.

Несколько боевых самолетов вооруженных сил Украины выполнили плановый полет над Азовским морем. В воздух поднялось звено истребителей МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Все машины несли оружие. Соответствующее сообщение опубликовано на странице Операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.Украинские военные уточнили, что самолеты сопровождали группу кораблей ВМФ. Также экипажи истребителей и штурмовиков провели несколько тренировок, например, взлет парами и уход от ракет.Похожая тренировка уже проходила 15 марта. Авиация и корабли учились вместе отражать атаки с воздуха и наносить удары по вероятному противнику.