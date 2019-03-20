В Инстаграме лидера легендарной группировки Ленинград Сергея Шнурова появилось зарифмованное сообщение. Отчасти это - самоанализ пройденного за 20 лет пути, из которого в то же время поклонники музыканта поняли, что стадионный тур группировки в 2019 году будет последним.
В "Инстаграме" лидера легендарной группировки "Ленинград" Сергея Шнурова появилось зарифмованное сообщение. Отчасти это — самоанализ пройденного за 20 лет пути, из которого в то же время поклонники музыканта поняли, что "стадионный" тур группировки в 2019 году будет последним.
Сформулировал это музыкант так:
"Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец,
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец".
Как ожидается, первый концерт этого тура должен состояться в Калининграде, а в Москве "Ленинград" выступит 14 июня.
При этом Шнур не исключает, что впоследствии его группировка будет гастролировать по городам, но не факт, что это будет в ближайшее время.
Что же касается планов на будущее, то их Шнуров для себя определяет так:
"Силы будут — буду в блюзе,
Рейве, роке, польке, джазе,
Самый старый из задир.
Предводитель Безобразий
И почётный Командир!"