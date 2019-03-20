В Инстаграме лидера легендарной группировки Ленинград Сергея Шнурова появилось зарифмованное сообщение. Отчасти это - самоанализ пройденного за 20 лет пути, из которого в то же время поклонники музыканта поняли, что стадионный тур группировки в 2019 году будет последним.

В "Инстаграме" лидера легендарной группировки "Ленинград" Сергея Шнурова появилось зарифмованное сообщение. Отчасти это — самоанализ пройденного за 20 лет пути, из которого в то же время поклонники музыканта поняли, что "стадионный" тур группировки в 2019 году будет последним.Сформулировал это музыкант так:"Между сложными вещами,Я скажу, как не юнец,Этот тур будет прощальным,Вот и сказочке конец".Как ожидается, первый концерт этого тура должен состояться в Калининграде, а в Москве "Ленинград" выступит 14 июня.При этом Шнур не исключает, что впоследствии его группировка будет гастролировать по городам, но не факт, что это будет в ближайшее время.Что же касается планов на будущее, то их Шнуров для себя определяет так:"Силы будут — буду в блюзе,Рейве, роке, польке, джазе,Самый старый из задир.Предводитель БезобразийИ почётный Командир!"