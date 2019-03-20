Опубликован дебютный трейлер девятого фильма Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, который посвящен убийство актрисы Шерон Тейт сектой Чарльза Мэнсона.

Опубликован дебютный трейлер девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который посвящен убийство актрисы Шерон Тейт сектой Чарльза Мэнсона.В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Люк Перри и другие.Действие картины разворачивается в 1969 году. В центре сюжета – бывшая звезда телевизионных вестернов (Ди Каприо) и его дублер (Питт), которые пытаются выжить в условиях изменившихся правил Голливуда. Пара живет недалеко от Шэрон Тейт (Робби), впоследствии убитой бандой Чарлза Мэнсона.Российская премьера "Однажды в Голливуде" назначена на 8 августа. Это первый фильм Тарантино, снятый без участия скандального продюсера Харви Вайнштейна.