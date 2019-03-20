По православному обычаю хоронить умерших принято на третий день после смерти. Но певице пришлось ждать упокоения почти неделю. Корреспондент Дни.Ру выяснил подробности предстоящей траурной церемонии.

По православному обычаю хоронить умерших принято на третий день после смерти. Но певице пришлось ждать упокоения почти неделю. Корреспондент "Дни.Ру" выяснил подробности предстоящей траурной церемонии.С 1975 года на Троекуровском кладбище хоронят граждан, отмеченных государственными почетными званиями и наградами – политических деятелей, артистов. Этот престижный погост считает преемником Новодевичьего. Именно здесь покоятся актрисы Любовь Полищук и Наталия Гундарева, музыканты Александр Барыкин и Владимир Трошин, политики Геннадий Селезнев и Борис Немцов.Свой последний приют обретет тут и умершая певица Юлия Началова. Она не была при жизни обласкана титулами, регалиями, званиями, но очень нравилась людям.Многие из них откликнулись на призыв собрать средства для семьи, с которым в своем Instagram выступил Николай Басков. Он указал реквизиты карты отца певицы и призвал остерегаться мошенников. Мотивами выступления Баскова послужили разговоры о том, что родственникам выставили миллионный счет за организацию похорон. Впрочем те все опровергли и сообщили, что столичные власти пошли навстречу и помогли решить возникшие проблемы.Прощание с Юлей состоится в траурном зале, но уже сегодня родные певицы опасаются, что он может не вместить всех желающих проститься с безвременно ушедшей исполнительницей. На панихиде ожидается бывший муж певицы – экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин, звезды эстрады и телевидения, которые дружили с работали с Началовой на разных проектах Не исключено, что приедет даже Алла Пугачева, которая одной из первых эмоционально высказалась о кончине артистки.Похоронят, как ожидается, певицу в ее любимом платье, которое она считала своим счастливым. А в зале, очевидно, во время церемонии будут звучать песни в исполнении Юлии Началовой и мелькать кадры ее видеоклипов...Напомним, умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – скончалась.