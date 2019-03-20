Владимир Зеленский готовит сюрприз для президента и его
команды. Он настолько уверен в своей победе, что пообещал обнародовать команду,
с которой пойдет во власть.
Владимир Зеленский готовит сюрприз для президента и его
команды. Он настолько уверен в своей победе, что пообещал обнародовать команду,
с которой пойдет во власть.
До последнего времени Зеленский не говорил о том, в компании
с кем он будет править народом Украины в
случае победы на президентских выборах. У всех кандидатов из первой пятерки есть
свои кандидаты на министерские посты, Зеленский пока хранит молчание.
Но для затравки он все-таки сообщил, что представит ключевую
пятерку своей команды после первого тура выборов: "За нос водить людей не будем
– мы пятерку назовем. Остальных, там на это будет до президентских полномочий
около двух с половиной месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех
найти", – заявил так, как будто он точно знает, что станет
президентом.
В "пятерке Зеленского" может оказаться немало бывших
из правительства Украины. Это люди, не вписавшиеся в коррупционные схемы и не
запятнавшие себя преступлениями. Удивительно, но на Украине еще такие остались:
например, экс–министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус и бывший министр финансов Александр Данилюк, пишет "Московский комсомолец".
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примет
рекордное число кандидатов – 39 человек. По данным соцопросов, лидирует в
рейтинге популярности комик Владимир , за которого готовы проголосовать 34% избирателей. Действующего президента
поддерживают 14% избирателей, в активе экс-премьера Юлии Тимошенко – 12% электоральной
поддержки. С большой долей вероятности выборы пройдут в два тура.