Владимир Зеленский готовит сюрприз для президента и его команды. Он настолько уверен в своей победе, что пообещал обнародовать команду, с которой пойдет во власть.

Владимир Зеленский готовит сюрприз для президента и егокоманды. Он настолько уверен в своей победе, что пообещал обнародовать команду,с которой пойдет во власть.До последнего времени Зеленский не говорил о том, в компаниис кем он будет править народом Украины вслучае победы на президентских выборах. У всех кандидатов из первой пятерки естьсвои кандидаты на министерские посты, Зеленский пока хранит молчание.Но для затравки он все-таки сообщил, что представит ключевуюпятерку своей команды после первого тура выборов: "За нос водить людей не будем– мы пятерку назовем. Остальных, там на это будет до президентских полномочийоколо двух с половиной месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всехнайти", – заявил так, как будто он точно знает, что станетпрезидентом.В "пятерке Зеленского" может оказаться немало бывшихиз правительства Украины. Это люди, не вписавшиеся в коррупционные схемы и незапятнавшие себя преступлениями. Удивительно, но на Украине еще такие остались:например, экс–министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус и бывший министр финансов Александр Данилюк, пишет "Московский комсомолец".Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них приметрекордное число кандидатов – 39 человек. По данным соцопросов, лидирует врейтинге популярности комик Владимир , за которого готовы проголосовать 34% избирателей. Действующего президентаподдерживают 14% избирателей, в активе экс-премьера Юлии Тимошенко – 12% электоральнойподдержки. С большой долей вероятности выборы пройдут в два тура.