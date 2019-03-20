Светлана Ходченкова не опровергает слухов о своем романе с Александром Петровым. Актриса и сама подогревает их – хотя имени своего героя ни разу не назвала.

Светлана Ходченкова не опровергает слухов о своем романе сАлександром Петровым. Актриса и сама подогревает их – хотя имени своего "героя"ни разу не назвала.и Александр Петров вместе работали надфильмом "Герой". Чем дольше длились съемки, тем больше появлялось слухово романе актеров.Подогревались предположения поклонников и снимками, которыеХодченкова периодически выкладывала в Instagram. На одном из совместных фото с Петровым Светлананазвала его своим "героем".Некоторые фанаты Светланы Ходченковой даже стали ревновать."Светлан, а Вы в Петрова не втрескались случайно?", – спросил один извоздыхателей актрисы. На вопрос, с какой целью поклонник интересуется, тотответил, что намерен отбить артистку у Петрова.Большинство фанатов уверены, что роман между актерами -реальность. И отметили, что актриса ни на шаг не отходит от своего "героя".Напомним – не так давно известная актриса Светлана Ходченкова попробовала себя в качестве модели. Популярная артистка прошлась по подиуму на показе российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Ради показа Светлана прервала отпуск, который проводила на Бали и приехала на Неделю высокой моды в Париж.По мнению поклонников, стала настоящим украшением мероприятия и заткнула за пояс прочих моделей. С ней не могла соперничать даже Наталья Водянова. Фанаты уверены, что Светлана Ходченкова при желании может добиться больших успехов и в качестве супермодели.