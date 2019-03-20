Российская фигуристка Анна Погорилая прокомментировала скандальный номер коллеги с раздеванием. Елизавета Туктамышева получила новую порцию критики за смелое поведение.

Российская фигуристка Анна Погорилаяпрокомментировала скандальный номер коллеги с раздеванием. ЕлизаветаТуктамышева получила новую порцию критики за смелое поведение.По словамПогорилой, она не разделяет восторгов поклонников спортсменки. Она считаетнеприличным раздеваться на льду или в другом общественном месте. ЕлизаветаТуктамышева же полагает, что в ее номере нет ничего постыдного."Я бы такточно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина", – цитирует фигуристку Sports.ru. Анна добавила, что ей было бынекомфортно, когда в будущем ее ребенок посмотрел бы на такие выступления испросил, что это такое."Впрочем, Лиза отдает себеотчет в том, что делает. Раз публика довольна, почему нет? Степеньоткровенности у каждого своя", – отметила спортсменка. При этом Погорилаявыразила уверенность в том, что зрителям нравится не только номер с раздеванием, но и ее катание в целом.Напомним, в Сайтаме(Япония) начался чемпионат мира по фигурному катанию. Российские спортсменытрадиционно борются за медали соревнований. Нашу страну представляютАлина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова, передает телеканалКак писали "Дни.ру", до последнегона поездку претендовали и СтаниславаКонстантинова, но их планам не суждено было сбыться. ЧМ-2019 проходит с20 по 23 марта.