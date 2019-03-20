Российская фигуристка Анна Погорилая
прокомментировала скандальный номер коллеги с раздеванием. Елизавета
Туктамышева получила новую порцию критики за смелое поведение.
Российская фигуристка Анна Погорилая
прокомментировала скандальный номер коллеги с раздеванием. Елизавета
Туктамышева получила новую порцию критики за смелое поведение.
По словам
Погорилой, она не разделяет восторгов поклонников спортсменки. Она считает
неприличным раздеваться на льду или в другом общественном месте. Елизавета
Туктамышева же полагает, что в ее номере нет ничего постыдного.
"Я бы так
точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина", – цитирует фигуристку Sports.ru. Анна добавила, что ей было бы
некомфортно, когда в будущем ее ребенок посмотрел бы на такие выступления и
спросил, что это такое.
"Впрочем, Лиза отдает себе
отчет в том, что делает. Раз публика довольна, почему нет? Степень
откровенности у каждого своя", – отметила спортсменка. При этом Погорилая
выразила уверенность в том, что зрителям нравится не только номер с раздеванием
, но и ее катание в целом.
Напомним, в Сайтаме
(Япония) начался чемпионат мира по фигурному катанию. Российские спортсмены
традиционно борются за медали соревнований. Нашу страну представляют
Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова, передает телеканал
Как писали "Дни.ру", до последнего
на поездку претендовали и Станислава
Константинова, но их планам не суждено было сбыться. ЧМ-2019 проходит с
20 по 23 марта.