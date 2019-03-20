Уход с российского рынка трех лекарственных препаратов японской компании Такеда Фармасьютикалс, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), не повлияет на лекарственное обеспечение пациентов.

Уход с российского рынка трех лекарственных препаратов японской компании "Такеда Фармасьютикалс", которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), не повлияет на лекарственное обеспечение пациентов, передает ТАСС.Как сообщили в Росздравнадзоре, выход с российского рынка лекарственных средств "Амитриптилин Никомед", "Метронидазол Никомед" и "Атенолол Никомед" не окажет негативного влияния на лекарственном обеспечении российских пациентов, так как в РФ зарегистрировано достаточно отечественных и зарубежных аналогов.В ведомстве отметили, что в РФ зарегистрировано достаточно лекарственных препаратов амитриптилина, атенолола и метронидазола отечественных и зарубежных производителей.Японская компания Takeda ранее сообщила, что с апреля намерена прекратить поставки в РФ трех лекарств. Данное решение в компании объяснили глобальным пересмотром продуктового портфеля компании и необходимостью переоснащения производства для выпуска других препаратов."Амитриптилин Никомед" — антидепрессант, "Метронидазол Никомед" — противомикробный препарат, а "Атенолол Никомед" применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Все три лекарства входят в перечень ЖНВЛП, цены на которые регулирует государство.Ранее сообщалось, что из российских аптек пропал препарат "Амиодарон". Препарат входит в список жизненно необходимых, его выписывают пациентам с аритмией.