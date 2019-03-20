На Троекуровском кладбище Москвы 21 марта будут хоронить Юлию Началову. С 12 часов начнется прощание в ритуальном зале кладбища. Похоронят певицу в любимом платье, которое она считала счастливым. Последний покой Юлия обретет рядом с могилой одного из основателей НТВ Игоря Малашенко.

На Троекуровском кладбище Москвы 21 марта будут хоронить Юлию Началову. Певица ушла из жизни внезапно, так что близкие до сих пор не могут поверить в произошедшее.С 12 часов начнется прощание с ней в ритуальном зале кладбища. Продлится оно до 14 часов. Как пишет сайт "КП", родные певицы запретили видеосъемку в ритуальном зале и на самих похоронах.Похоронят певицу рядом с могилой одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, который свел счеты с жизнью в Испании и обрел последний приют 18 марта на Троекуровском кладбище Москвы.Ранее сообщалось о том, что у родственников Началовой якобы возникли проблемы с захоронением певицы, однако впоследствии они были опровергнуты.По сведениям СМИ певицу похоронят в любимом платье, которое она считала "счастливым", а во время прощания будут звучать песни в исполнении Юлии Началовой и кадры из ее клипов.На траурную церемонию собираются прийти звезды эстрады и телевидения, которые дружили и работали с Юлией на разных проектах. Журналисты предполагают, что может приехать даже Алла Пугачева.Известно, что в организации похорон помогал бывший муж Юлии футболист Евгений Алдонин, в браке с которым Началова родила дочь Веру. Вместе с Алдониным они уже давно не жили, но именно он сообщил дочери трагическую весть.На момент смерти певицы Вера находилась за границей и не знала о том, что ее мамы больше нет. 12-летняя девочка, вероятно, будет в дальнейшем жить с бабушкой и дедушкой – родителями Юлии Началовой, но при этом не иметь ограничений в общении с отцом Евгением Алдониным.По какой причине футболист и его родители не захотели взять девочку на воспитание в свою семью, неизвестно. Не исключено, что жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии было желанием самой Веры.Юлия Началова (ФОТО), которую страна узнала еще в ее юном возрасте на конкурсе "Утренняя звезда", скончалась в одной из больниц Москвы 16 марта. У нее был целый "букет" серьезных заболеваний, однако причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Медики пытались, но не смогли ее спасти.