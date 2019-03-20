В Балашихе оперативники задержали последнего участника купавненской ОПГ, на счету которой несколько убийств и нападений на инкассаторов. Самым громким преступлением бандитов стало нападение на перевозчиков денег в 2009 году в Люблине, когда их добычей стали 67 миллионов рублей.

В Балашихе оперативники задержали последнего участника купавненской ОПГ, на счету которой несколько убийств и нападений на инкассаторов. Самым громким преступлением бандитов стало нападение на перевозчиков денег в 2009 году в Люблине, когда их добычей стали 67 миллионов рублей. Допрос семь лет скрывавшегося от правосудия злоумышленника сняли на видео.Банду в 2007 году "основали" ранее судимые за мошенничества и кражи одноклассники Сергей Моногов и Сергей Муравлев из Старой Купавны, что в Московской области, а спустя пару лет ее костяк составляли уже восемь человек. Днем 16 декабря 2009 года бандиты подкараулили инкассаторов на стоянке возле одного из выходов из торгового комплекса "Москва" и открыли по ним огонь из автоматов. Двое сотрудников ЧОП "Группа безопасности бизнеса" скончались на месте, третий — спустя несколько дней в больнице. Злоумышленники переложили сумки с 67 миллионами рублей в "Жигули" и сбили попытавшегося их остановить охранника. По счастью, тот получил незначительные травмы.Семерых подозреваемых задержали в 2011 году, к тому моменту они успели совершить вооруженный налет на Волжском бульваре в августе 2010 года, а позже на улице Марьинский Парк похитить 13 миллионов рублей. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Муравлева и Моногова к пожизненному заключению. Сергей Аксенов получил 23 года, Павел Сорокин — 14 лет, Юрий Капиносов, Иван Михайлов и Александр Паткин — по 12 лет лишения свободы каждый."В результате оперативно-розыскных мероприятий в Балашихе Московской области при содействии сотрудников Росгвардии задержан последний участник — 36-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Задержанный подозревается в бандитизме, разбое, убийстве и незаконном изготовлении оружия, он взят под стражу.