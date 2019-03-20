Алина Загитова показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка лидирует с большим отрывом, оставив далеко позади своих главных соперниц. Евгения Медведева – лишь четвертая.

Алина Загитова показала лучший результат в короткойпрограмме на чемпионате мира по фигурному катанию. Олимпийская чемпионкалидирует с большим отрывом, оставив далеко позади своих главных соперниц.Евгения Медведева – лишь четвертая.выступала последней. Перед ней на лед в японскойСайтаме вышли Рика Кихира и Евгения Медведева. Как отмечали специалисты передначалом турнира, главная борьба и основная интрига соревнований одиночниц -именно в выступлениях этой троицы.Российские болельщики были полны ожиданий. Их надежды науспех сборной России успели подогреть наши спортивные пары – Евгения Тарасова иВладимир Морозов безупречно откатали короткую программу. Подопечные МаксимаТранькова с мировым рекордом захватили лидерство в соревнованиях.выступила безупречно. Подопечная ЭтериТутберидзе получила от судей оценку 82.08 балла – лучший результат в сезоне ибольшой отрыв от преследователей. У занявшей второе место японки Каори Сакамото– 76.86 балла, на третьем месте представительница Казахстана Елизавета Турсунбаевас результатом 75,96, передает "Чемпионат".Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева намного отсталаот – она получила оценку 74.23 и занимает четвертое место. Учемпионки Европы Софьи Самодуровой девятый результат – 70.42. Напомним,Медведева была включена в состав сборной России только 27 февраля – до этогоона числилась в резерве. Однако решением федерации фигуристка поехала начемпионат в Японию вместе с Загитовой и Самодуровой.