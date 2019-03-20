Алина Загитова показала лучший результат в короткой
программе на чемпионате мира по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка
лидирует с большим отрывом, оставив далеко позади своих главных соперниц.
Евгения Медведева – лишь четвертая.
Алина Загитова показала лучший результат в короткой
программе на чемпионате мира по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка
лидирует с большим отрывом, оставив далеко позади своих главных соперниц.
Евгения Медведева – лишь четвертая.
выступала последней. Перед ней на лед в японской
Сайтаме вышли Рика Кихира и Евгения Медведева. Как отмечали специалисты перед
началом турнира, главная борьба и основная интрига соревнований одиночниц -
именно в выступлениях этой троицы.
Российские болельщики были полны ожиданий. Их надежды на
успех сборной России успели подогреть наши спортивные пары – Евгения Тарасова и
Владимир Морозов безупречно откатали короткую программу. Подопечные Максима
Транькова с мировым рекордом захватили лидерство в соревнованиях.
выступила безупречно. Подопечная Этери
Тутберидзе получила от судей оценку 82.08 балла – лучший результат в сезоне и
большой отрыв от преследователей. У занявшей второе место японки Каори Сакамото
– 76.86 балла, на третьем месте представительница Казахстана Елизавета Турсунбаева
с результатом 75,96, передает "Чемпионат".
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева намного отстала
от – она получила оценку 74.23 и занимает четвертое место. У
чемпионки Европы Софьи Самодуровой девятый результат – 70.42. Напомним,
Медведева была включена в состав сборной России только 27 февраля – до этого
она числилась в резерве. Однако решением федерации фигуристка поехала на
чемпионат в Японию вместе с Загитовой и Самодуровой.