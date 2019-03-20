Ксения Собчак побеседовала с
известным видеоблогером Амираном Сардаровым. Теперь телеведущая ждет снимок его
полового органа.
Ксения Собчак побеседовала с
известным видеоблогером Амираном Сардаровым. Теперь телеведущая ждет снимок его
полового органа.
В Instagram-аккаунте
Ксении появился анонс ее YouTube-шоу "Осторожно, Собчак". Вместе с героем программы
теледива сидит в машине и разговаривает о женщинах.
Амиран признался, что раньше
отправлял понравившимся ему дамам фотографии своих гениталий. Судя по всему, для
привлечения внимания.
"Мне нравились всегда две
женщины. Ты и Тина Канделаки", – признался теледиве Сардаров. Слова блогера
ничуть не смутили Собчак. "Надо ждать фотку члена", – пришла к выводу Ксения.
Напомним, что YouTube-шоу
телеведущей стартовало чуть больше месяца назад. В гости к Ксении уже пришли
многие отечественные знаменитости. Например, спортсмен Федор Смолов, юмористы
Михаил Галустян и Семен Слепаков, теле-психиатр Андрей Курпатов, актер и
продюсер Алексей Агранович, а также экс-супруга солиста группы "Ленинград" Сергея
Шнурова – Матильда.
Отметим, что довольно
легкомысленный формат шоу пришелся не всем поклонникам по нраву.
Интервью, появляющиеся на канале, изобилуют сальностями и щедро сдобрены матерщиной.
"Так и хочется спросить :" собчак,ты когда умываешься, РОТ ПОЛОЩЕШЬ ?" Нужно,да
с белизной………… (здесь
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала в
соцсети поклонница.