Ксения Собчак побеседовала с известным видеоблогером Амираном Сардаровым. Теперь телеведущая ждет снимок его полового органа.

Ксения Собчак побеседовала сизвестным видеоблогером Амираном Сардаровым. Теперь телеведущая ждет снимок егополового органа.В Instagram-аккаунтеКсении появился анонс ее YouTube-шоу "Осторожно, Собчак". Вместе с героем программытеледива сидит в машине и разговаривает о женщинах.Амиран признался, что раньшеотправлял понравившимся ему дамам фотографии своих гениталий. Судя по всему, дляпривлечения внимания."Мне нравились всегда двеженщины. Ты и Тина Канделаки", – признался теледиве Сардаров. Слова блогераничуть не смутили Собчак. "Надо ждать фотку члена", – пришла к выводу Ксения.Напомним, что YouTube-шоутелеведущей стартовало чуть больше месяца назад. В гости к Ксении уже пришлимногие отечественные знаменитости. Например, спортсмен Федор Смолов, юмористыМихаил Галустян и Семен Слепаков, теле-психиатр Андрей Курпатов, актер ипродюсер Алексей Агранович, а также экс-супруга солиста группы "Ленинград" СергеяШнурова – Матильда.Отметим, что довольнолегкомысленный формат шоу пришелся не всем поклонникам по нраву.Интервью, появляющиеся на канале, изобилуют сальностями и щедро сдобрены матерщиной."Так и хочется спросить :" собчак,ты когда умываешься, РОТ ПОЛОЩЕШЬ ?" Нужно,дас белизной………… (здесьорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала всоцсети поклонница.