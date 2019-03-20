Талантливая артистка едва не погибла, у
нее началась страшная депрессия. Звезда 6 кадров Галина Данилова рассказала о
трудном периоде своей жизни.
Талантливая артистка едва не погибла, у
нее началась страшная депрессия. Звезда "6 кадров" Галина Данилова рассказала о
трудном периоде своей жизни.
Сегодня
актриса востребована и популярна. Но так было не всегда. Галина Данилова однажды
чуть не умерла.
Артистка
служила в театре "Сатирикон". Но однажды худрук Константин Райкин обновил состав труппы,
и сократил Галину Данилову. Это стало для нее настоящим ударом. "У меня был момент, когда я умирала.
У меня была температура 40. Уже к 41 поднималась, я ничем
не могла ее сбить. Это после того, как он мне сказал, что
не продлевает со мной контракт", – цитирует звезду
Галина Данилова призналась,
что хотела все бросить и забыть о сцене. Спас ее режиссер Марк
Розовский, пригласив в свой спектакль. Он вытащил артистку
из тяжелейшей депрессии. "Он взял меня в спектакль, где
я должна была играть одну из главных ролей. То есть он меня
как котенка поднял", – поделилась знаменитость.
А
потом в карьере появилась юмористическая программа "6 кадров",
принесшая ей настоящую славу и народную любовь. На выступления актрисы начали
приходить тысячи поклонников.
Что касается личной жизни, то сейчас рука и сердце свободны. За плечами артистки – четыре официальных брака. Несмотря на все неудачи в личной жизни, она не теряет
надежды встретить мужчину мечты.