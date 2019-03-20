Талантливая артистка едва не погибла, у нее началась страшная депрессия. Звезда 6 кадров Галина Данилова рассказала о трудном периоде своей жизни.

Талантливая артистка едва не погибла, унее началась страшная депрессия. Звезда "6 кадров" Галина Данилова рассказала отрудном периоде своей жизни.Сегодняактриса востребована и популярна. Но так было не всегда. Галина Данилова однаждычуть не умерла.Артисткаслужила в театре "Сатирикон". Но однажды худрук Константин Райкин обновил состав труппы,и сократил Галину Данилову. Это стало для нее настоящим ударом. "У меня был момент, когда я умирала.У меня была температура 40. Уже к 41 поднималась, я ничемне могла ее сбить. Это после того, как он мне сказал, чтоне продлевает со мной контракт", – цитирует звездуГалина Данилова призналась,что хотела все бросить и забыть о сцене. Спас ее режиссер МаркРозовский, пригласив в свой спектакль. Он вытащил артисткуиз тяжелейшей депрессии. "Он взял меня в спектакль, гдея должна была играть одну из главных ролей. То есть он менякак котенка поднял", – поделилась знаменитость.потом в карьере появилась юмористическая программа "6 кадров",принесшая ей настоящую славу и народную любовь. На выступления актрисы началиприходить тысячи поклонников.Что касается личной жизни, то сейчас рука и сердце свободны. За плечами артистки – четыре официальных брака. Несмотря на все неудачи в личной жизни, она не теряетнадежды встретить мужчину мечты.