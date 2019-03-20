Артист Кит Харингтон чуть едва не попал в сумасшедший дом. Сериал Игра
престолов, который подарил ему мировую славу, мог поставить крест на его карьере.
Артист Кит Харингтон чуть едва не попал в сумасшедший дом. Сериал "Игра
престолов", который подарил ему мировую славу, мог поставить крест на его карьере.
Проблемы с
психикой у Харингтона началось после того, как его герой Джон Сноу умер, а потом вернулся. На актера обрушилась неимоверная
популярность. Фанаты не давали звезде сериала "Игра престолов" прохода,
преследовали его и репортеры.
Внимание
публики к актеру было настолько пристальным, что он начал чувствовать себя
"уязвимым" на людях. По словам артиста, прохожие на улице кричали ему: "Ты
умер?", сообщает Variety.
Харингтон
отметил, что это было не лучшее время в его жизни. Звезда сериала "Игра
престолов" признался, что ощущал себя беззащитным вместо того, чтобы быть самым
счастливым.
Актер
замкнулся в себе и боялся выходить из дома. Однако Харингтон вовремя опомнился
и записался на курсы психотерапии.
Отметим,
поклонники определили лучшего персонажа кино-эпопеи. Ею
стала злодейка Серсея Ланнистер, сыгранная
актрисой Леной Хиди, передает телеканал . Второе место занял карлик-Тирион. Третья строчка досталась его брату
Джейми Ланнистеру.
Ранее в Сети появился трейлер последнего сезона .
Премьера первого эпизода заключительной части эпопеи состоится 14 апреля.