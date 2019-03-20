Артист Кит Харингтон чуть едва не попал в сумасшедший дом. Сериал Игра престолов, который подарил ему мировую славу, мог поставить крест на его карьере.

Артист Кит Харингтон чуть едва не попал в сумасшедший дом. Сериал "Играпрестолов", который подарил ему мировую славу, мог поставить крест на его карьере.Проблемы спсихикой у Харингтона началось после того, как его герой Джон Сноу умер, а потом вернулся. На актера обрушилась неимовернаяпопулярность. Фанаты не давали звезде сериала "Игра престолов" прохода,преследовали его и репортеры.Вниманиепублики к актеру было настолько пристальным, что он начал чувствовать себя"уязвимым" на людях. По словам артиста, прохожие на улице кричали ему: "Тыумер?", сообщает Variety.Харингтонотметил, что это было не лучшее время в его жизни. Звезда сериала "Играпрестолов" признался, что ощущал себя беззащитным вместо того, чтобы быть самымсчастливым.Актерзамкнулся в себе и боялся выходить из дома. Однако Харингтон вовремя опомнилсяи записался на курсы психотерапии.Отметим,поклонники определили лучшего персонажа кино-эпопеи. Еюстала злодейка Серсея Ланнистер, сыграннаяактрисой Леной Хиди, передает телеканал . Второе место занял карлик-Тирион. Третья строчка досталась его братуДжейми Ланнистеру.Ранее в Сети появился трейлер последнего сезона .Премьера первого эпизода заключительной части эпопеи состоится 14 апреля.