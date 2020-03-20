Американские гастроэнтерологи обнаружили несколько новых симптомов коронавирусной инфекции COVID-2019. Все они являются расстройствами пищеварительной системы, сообщает Новые признаки ..

Американские гастроэнтерологи обнаружили несколько новых симптомов коронавирусной инфекции COVID-2019. Все они являются расстройствами пищеварительной системы, сообщаетНовые признаки заболевания удалось обнаружить благодаря исследованиям в китайском городе Ухань, где вирус впервые дал о себе знать. Врачи отметили, что на них жаловались порядка 50%. Многие говорили о диарее, потере аппетита, тошноте и болях в животе, передает