За прошедшие сутки в нескольких регионах России были зафиксированы 54 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За прошедшие сутки в нескольких регионах России были зафиксированы 54 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Материал дополняется.