За прошедшие сутки в нескольких регионах России были зафиксированы 54 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
<a href="https://33live.ru/novosti/20-03-2020-chislo-zabolevshix-koronavirusom-rossiyan-rezko-vyroslo.html" target="_blank">Число заболевших коронавирусом россиян резко выросло</a> - За прошедшие сутки в нескольких регионах России были зафиксированы 54 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
[url=https://33live.ru/novosti/20-03-2020-chislo-zabolevshix-koronavirusom-rossiyan-rezko-vyroslo.html]Число заболевших коронавирусом россиян резко выросло[/url] - За прошедшие сутки в нескольких регионах России были зафиксированы 54 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.