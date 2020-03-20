Проверить озвученную информацию и доложить о принятых мерах. Поручение кубанским следователям - от главы СК Александра Бастрыкина: он взял на личный контроль, без преувеличения, вопиющую ситуацию, связанную с Ильёй Томенко.

"Проверить озвученную информацию и доложить о принятых мерах". Поручение кубанским следователям — от главы СК Александра Бастрыкина: он взял на личный контроль, без преувеличения, вопиющую ситуацию, связанную с Ильёй Томенко.18-летний житель Краснодара — герой широко растиражированной СМИ шокирующей истории. Ещё осенью прошлого года он почувствовал себя плохо. Попал в больницу с подозрением на банальный аппендицит. А после дополнительного медобследования — получил гораздо более страшный диагноз. Карцинома аппендикса.Опасное онкологическое заболевание, при котором не обойтись без сложной операции. Собственно, её студенту и провели: удалили часть кишечника, выписали набор лекарств, чтобы рак не вернулся. По всему выходит — спасли молодому человеку жизнь. Пусть и ценой необходимости постоянно сидеть на диете.Вот только теперь сам Томенко утверждает, что в таком хирургическом вмешательстве — не нуждался. И стал жертвой — в лучшем случае, врачебной ошибки.Когда Илье Томенко вырезали аппендицит, на дворе был час ночи. Возможно, из-за этого и началась неразбериха. Врачи сообщили 18-летнему студенту: исследование аппендикса показало, что у молодого человека рак, нужно срочно удалить часть кишечника. Удалили. Полученный материал также отправили в лабораторию, и гистология показала: рака нет. Тогда мама пациента задалась вопросом: может, и заключение после удаления аппендицита было неверным? Илья обратился в частную лабораторию, где выяснилось: пораженный раком аппендикс – не его, и вообще принадлежит женщине."Я очень сильно хочу сейчас, чтобы ее нашли. Потому что это такой рак, который проявляет себя только на 4-й стадии. Ну, благо, в этом аппендиците его нашли на ранних стадиях, и поэтому эта женщина, скорее всего, сейчас жива. Хочется найти и помочь ей", — говорит Илья Томенко, житель Краснодара.Больница не стала уходить в глухую оборону и все отрицать. Но и признать ошибку врачи отказываются. Прикрываясь законом о врачебной тайне, медучреждение пока не говорит ничего содержательного."Естественно, мы признаем, что существует данная проблема. Ведутся разбирательства. Мы призвали на помощь экспертов, которые помогут нам в проблеме разобраться", — заявила Оксана Антониади, пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи г.Краснодара.Илья рассказывает: теперь точно знает, что такое "смешанные чувства". Вроде бы и счастлив, что у него нет рака. И в то же время не может простить людей, из-за которых потерял здоровье. В суде он рассчитывает добиться денежной компенсации."Если ему в дальнейшем будет установлена группа инвалидности, и возникла она в связи с тем вредом здоровью, который он получил, то в этом случае, конечно, может быть возложено и дальнейшее его лечение, дальнейшее его содержание. При этом, таких прецедентов не так много в практике судопроизводства", — отметил Николай Чернышук, адвокат Ильи Томенко.Нельзя поднимать тяжести, обязательна – строгая диета. Последний пункт приобретает особое значение из-за профессии, которую выбрал Илья – он учится на повара."Может быть период, когда, исходя из заболеваний каких-то других, так называемых сопутствующих, либо конкурирующих, и при определенном образе жизни, работе, человеку могут дать освобождение, на год назначить группу инвалидности, которую потом снимут", — отметил Андрей Соколов, врач-онколог, доктор медицинских наук.Имя женщины, чьи документы перепутали с данными Ильи, пока неизвестно. И, что интересно, идея найти ее первой пришла покалеченному молодому человеку, а не руководству больницы. Они пока разбираются с бумагами, биоматериалами и ответственными сотрудниками и не планируют отвлекаться на поиск человека, которому действительно нужна помощь.