Популярный музыкант несколько дней назад пережил операцию. Федор Инсаров, более известный под псевдонимом Feduk, поделился со своими подписчиками в Инстаграм печальной новостью.

Популярный музыкант несколько дней назад пережил операцию.Федор Инсаров, более известный под псевдонимом Feduk, поделился со своими подписчиками в "Инстаграм" печальной новостью.Артист признался, что его госпитализировали около недели назад с подозрением на аппендицит, однако диагноз не подтвердился. Причиной недомогания оказалась "старая болячка", которая не беспокоила певца 20 лет.Feduk записал для поклонников несколько видео из палаты. Он напугал фолловеров тем, что держит в тайне причину, по которой его пришлось экстренно прооперировать. "Что за болезнь?", "Федя, ты случайно вирус не подхватил?" – интересуются фанаты.Исполнитель песни "Розовое вино" признался, что ближайшие пару месяцев не сможет петь "из-за разреза на животе". "Да я и сам чувствую, что пока даже дышится с трудом", – говорит молодой человек.По состоянию здоровья рэперу придется отказаться от ближайших концертов. Впрочем, вероятно, что Feduk в любом случае бы отменил выступления из-за пандемии коронавируса. В целях безопасности Минздрав России запретил собираться группам от 50 человек.11 Фев 2020 в 4:38 PSTАртист успокоил поклонников, уверив, что у него подготовлено пару "мясных треков", так что фанаты не останутся без любимой музыки. Подписчики в комментариях к посту поддержали кумира и пожелали ему скорейшего выздоровления.