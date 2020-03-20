Курс евро на Московской бирже опустился на 5 процентов и торгуется ниже 84 рублей. Доллар снизился на 2,9 процента — до 78,8 рубля. Нефть поднялась на 16 процентов.

Курс евро на Московской бирже опустился на 5 процентов и торгуется ниже 84 рублей. Доллар снизился на 2,9 процента — до 78,8 рубля.Тем временем цена на нефть марки Brent начала расти. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 28,69 доллара за баррель. Это почти на 16 процентов больше выше цены закрытия предыдущей сессии, сообщает "Интерфакс".Нефть резко подешевела с начала марта после того, как развалилась сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия фактически начала ценовую войну, не только резко увеличив продажи, но и предложив существенные скидки.18 марта фьючерсы рухнули до 24,88 доллара за баррель. При этом в ходе торгов цена опускалась до 24,52 доллара за баррель. Это самая низкая отметка с 2003 года.Исторический обвал сменился взлетом после того, как в ценовой войне Саудовской Аравии и России появилась фигура стороннего арбитра: президент США Дональд Трамп заявил, что вмешается, когда это будет необходимо.Между тем глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что России хватит накопленныхсредств, чтобы выполнять все социальные обязательства как минимум в течение шести лет, даже если цены на нефть останутся низкими. Кроме того, правительство и ЦБ обладают необходимыми инструментами для контроля цен.