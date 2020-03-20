Израиль ужесточает карантинные меры, рекомендации Минздрава теперь носят обязательный характер, за нарушение которых положен штраф.

Израиль ужесточает карантинные меры, рекомендации Минздрава теперь носят обязательный характер, за нарушение которых положен штраф.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал в специальном телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Сославшись за распоряжение Минздрава оставаться гражданам дома на добровольном карантине, Нетаньяху сообщил, что подписал ряд чрезвычайных указов, согласно которым с ноля часов 20 марта израильтянам и гостям страны запрещено выходить из своих домов, также вводится ограничение на передвижение.Он подчеркнул, что это тяжелое решение, но "речь идёт о спасении жизней".Премьер отметил, что исключение сделано для тех, что кто занят на жизнеобеспечивающих производствах и следит за порядком.Теперь граждане страны смогут выйти из дома только для покупки еды и лекарств. Нельзя появляться на пляжах, парках, торговых центрах и других общественных местах. Запрещено принимать гостей и собираться более, чем десяти людям, в лифте можно ездить только по одному.По последним данным у 573 израильтян диагностирован коронавирус, состояние шести из них оценивается как тяжёлое. Всего же в мире инфицированы более 241 тысячи человек, более 86 тысяч выздоровели, почти 10 тысяч скончались.